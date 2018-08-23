أكد الدكتور عمرو قنديل، وكيل أول وزارة الصحة والمشرف على البعثة الطبية للحج، على عدم وجود أمراض وبائية أو معدية بين الحجاج المصريين.

وقال «قنديل»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، إن هناك تنسيق وتعاون تام بين البعثة الطبية والوزارات المعنية، ومنها وزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة، استعداد لموسم الحج هذا العام، مشيرًا إلى أنه تم الإعداد لموسم الحج قبل بـ4 شهور من انطلاقه.

وأشار إلى اختيار فنادق قريبة من البعثات الثلاثة؛ لإقامة عيادات البعثة الطبية، متابعًا أن البعثة الطبية شملت 360 فردًا من تخصصات مختلفة؛ لخدمة الحجاج من بينهم أطباء ومسعفين وتمريض، فضلًا عن الإداريين ومدخلي البيانات.

وأوضح أن هناك تنسيق تام بين البعثة الطبية والسلطات السعودية؛ لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للحجاج المصريين، معقبًا أن البعثة جلبت 17 طن دواء من 107 صنف مختلف؛ لعلاج الحجاج المصريين.