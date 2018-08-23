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وزير خارجية روسيا يلتقي نظيره السعودي الأربعاء المقبل

إيفون مدحت
نشر فى : الخميس 23 أغسطس 2018 - 4:34 م | آخر تحديث : الخميس 23 أغسطس 2018 - 4:34 م

أعلنت روسيا، مساء اليوم الخميس، أن وزير خارجيتها سيرجي لافروف، سيلتقي نظيره السعودي عادل الجبير، الأربعاء المقبل، في العاصمة موسكو، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «العربية» الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل.


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