تصاعد حدة «الحرب التجارية» بين واشنطن وبكين

• الرئيس الروسى مهاجمًا العقوبات الأمريكية على بلاده: ستأتى بـ«نتائج عكسية»



مجددا فرضت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المشددة على منتجات صينية مستوردة بقيمة 16 مليار دولار، ردت عليها الصين بالإعلان فورا عن إجراء مماثل.



ووفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، مع هذه الرزمة الأمريكية الجديدة من الرسوم الجمركية ترتفع إلى 50 مليار دولار القيمة الإجمالية للمنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة الخاضعة لرسوم بنسبة 25%. مضيفة أنه قد تلت هذه الرزمة مجموعة جديدة من العقوبات فى سبتمبر تطال 200 مليار دولار من المنتجات الصينية.



بدورها، ردت الصين على الفور معلنة فرض رسوم جمركية مشددة على 16 مليار دولار من المنتجات الأمريكية المستوردة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة نقلا عن اللجنة الحكومية للرسوم الجمركية.



وقالت وزارة التجارة الصينية فى بيان إن بكين «تعارض بشدة الرسوم الجمركية ولا خيار لديها سوى الاستمرار فى القيام بالهجوم المضاد الضرورى». وأشارت إلى «شبهات واضحة» بأن الرسوم الأمريكية تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. وأكدت عزمها على تقديم شكوى بهذا الصدد إلى آلية فض النزاعات فى المنظمة.



ويأتى هذا التصعيد فى اليوم الثانى من محادثات أمريكية صينية تجرى فى واشنطن سعيا لوضع حد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديين الأوليين فى العالم.



وفى سياق آخر، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مساء أمس، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده ــ تم تعزيزها فى الأسابيع الأخيرة منذ اجتماعه بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوليو الماضى ــ ستأتى بـ«نتائج عكسية» و«لا معنى لها»، داعيا واشنطن إلى «حوار طبيعى».



وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفنلندى سولى نينيستو فى سوتشى، جنوب روسيا، «فيما يتعلق بالعقوبات، فإن هذه الاجراءات ستأتى بنتائج عكسية ولا معنى لها». وتابع: «آمل أن يدرك الزملاء الأمريكيون أن هذه السياسة لا مستقبل لها، وأن نبدأ التعاون بشكل طبيعى».



وقال بوتين إن «المشكلة ليست فقط فى موقف الرئيس الأمريكى وإنما أيضا فى موقف ما يسمى المؤسسات التى تتولى القيادة بالمعنى الواسع لهذا المصطلح» فى الولايات المتحدة. وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.