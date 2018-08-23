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رفع الحصانة البرلمانية عن رئيسة الأرجنتين السابقة دي كيرشنر

رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر
رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر
بوينس آيرس - د ب أ
نشر فى : الخميس 23 أغسطس 2018 - 7:50 ص | آخر تحديث : الخميس 23 أغسطس 2018 - 7:50 ص
رفع برلمانيون أرجنتينيون يوم الأربعاء الحصانة البرلمانية عن الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر للسماح بتفتيش الشقق السكنية المملوكة لها على خلفية اتهامات بالفساد تلاحقها.

وتلاحق فرنانديز فضيحة فساد ضخمة يتردد أنها وقعت خلال فترة رئاستها في الفترة من 2007 إلى 2015، إلى جانب تلك المتعلقة بسلفها وزوجها الراحل نيستور كيرشنر (2003-2007).

ويشتبه في أن رجال أعمال في مجال البناء والطاقة دفعوا مئات الملايين من الدولارات كرشى لحكومة كيرشنر مقابل عقود عامة.

وكعضو في مجلس الشيوخ، تتمتع فرنانديز بحصانة برلمانية. ووصفت رفع الحصانة عنها بأنها خطوة ذات دوافع سياسية.

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