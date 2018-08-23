استمرار استبدال كشافات إنارة الشوارع القديمة بأخرى جديدة وموفرة في الوادي الجديد

أكد المهندس محمد عبد اللاه، رئيس قسم الإنارة العامة بالوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد ، أنه تم الانتهاء من تركيب 2640 كشاف «ليد» بالميادين والشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية، فى إطار خطة المركز لإحلال وتجديد الكشافات القديمة بأخرى موفرة ذات مظهر حضاري .

وقال فى بيان، اليوم الخميس، إنه تم الإنتهاء من تركيب 1770 كشاف بالشوارع الرئيسية والميادين، كما تم الانتهاء من تركيب 870 فى 6 أحياء، ويجرى استكمال إنارة باقي الأحياء تباعاً، لافتا إلى أنه سيتم استكمال باقي الأعمال عقب الانتهاء من أجازة عيد الأضحى مباشرة .