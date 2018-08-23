أكد النيجيري أوكيكي أفولابي مهاجم الإسماعيلي الجديد أنه سيقاتل في سبيل كسب ثقة الجزائري خير الدين بن مضوي المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أن الدراويش يعتبر أحد اكبر الأندية في مصر وهو ما دفعه لارتداء القميص الأصفر.

وانضم أفولابي هداف الدوري الإثيوبي الموسم الماضي لقائمة الدراويش لمواجهة مصر المقاصة غدًا الجمعة علي ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتا..

وقال أفولابي للموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي :" مهمتى الأساسية هى هز شباك المنافسين ،سأقاتل فى الملعب لنيل ثقة الجهاز الفنى وجماهير الفريق".

وتابع النيجيري :" الإسماعيلي أحد أكبر الأندية في مصر، إذا كنت ستتحدث عن الأهلي والزمالك ، فلا يمكن أن تغفل الدراويش فهو دائما المنافس الأول لهما".

وأتم :" متحمس للمشاركة في المباريات الرسمية مع الفريق، وأعتقد أنه لا يوجد شىء أجمل من اللعب أمام جماهير الإسماعيلي".

يذكر أن أفولابي انضم للدراويش قادمًا من جيما كيتيما الأثيوبي لمدة 4 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية.