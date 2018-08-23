أكدت مصادر طبية، أن سائحين بريطانيين توفيا، داخل أحد فنادق الغردقة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، اليوم الخميس.

وأضاف المصدر، أن جثة «جون جونس كوبر»، 69 عامًا إنجليزي الجنسية، وصلت إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام صباح اليوم، بعد توقف في عضلة القلب، ولا توجد أي شبهة جنائية.

وتابع المصدر الطبي، أنه في عصر اليوم نفسه، بالتحديد بعد 7 ساعات، تم وصول جثة أخرى، تبين أنها لزوجته وتدعى «سوزان الين كوبر» إنجليزية الجنسية، 64 عامًا، نتيجة هبوط في الدورة الدموية، وتوقف في عضلة القلب، مرجحًا أن يكون ذلك حزنًا على فراق زوجها.