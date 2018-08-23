غيابات بالجملة عن صفوف الإسماعيلي أمام المقاصة

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، التي أعلنها الجزائري خير الدين بن مضوي المدير الفني، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة غدًا الجمعة، غياب محمود متولي و عماد حمدي وشكري نجيب ومحمد مجدي وحارس المرمى محمد فوزي

ويغيب محمود متولي وعماد حمدي للإصابة، ويعاني اللاعبان من شد في العضلة الخلفية، حيث تعرض الأول للإصابة خلال مباراة الكويت الكويت بالبطولة العربية، والثاني خلال مواجهة الاتحاد السكندري يوم الجمعة الماضية.

ويفقد الإسماعيلي خدمات مدافع الفريق محمد مجدي بسبب إصابة في العضلة الضامة، لحقت به خلال مران الفريق أمس الأربعاء، فيما يغيب الحارس محمد فوزي لأسباب فنية.

بينما استبعد شكري نجيب من قائمة الدراويش علي ضوء المشادة بين اللاعب وعلاء عبد العظيم زميله في الفريق، بسبب تدخلهما في كرة مشتركة، بالإضافة إلي تدني مستواه خلال المباريات السابقة.