في أعقاب إصابة عبد الحق نوري لاعب أياكس امستردام الهولندي، في مباراة ودية الموسم الماضي أمام فيردير بريمن الألماني، ودخوله في غيبوبة دامت لمدة 13 شهرًا، قرر زملاء اللاعب ذو الأصول المغربية في أياكس أمستردام و منتخب الشباب الهولندي ارتداء قمصان عليها رقم "34" الذي كان يرتديه اللاعب مع فريق العاصمة الهولندية

باتريك كلويفرت لاعب روما الإيطالي وأمين يونس صاحب الأصول اللبنانية لاعب نابولي الإيطالي قررا ارتداء الرقم 34 تكريمًا لزميلهم.

وعلي نفس المنوال سار كلًا من فليب ساندلر لاعب مانشسترسيتي الإنجليزي، وكيفن ديكس لاعب فيورنتينا الإيطالي زميلا نوري في المنتخب الهولندي للشباب، بارتداء الرقم "34" في أنديتهم الجديدة.

ويذكر أن أسرة للاعب صاحب 21 ربيعًا، قد أكدت أمس الأربعاء، خروج نوري من غيبوبته، مشيرةً أنه يتحسن بشكل جيد.

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