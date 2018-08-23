بالصور- لاعبو العين والوحدة في زيارة لـ «مستشفى 57357»

زار لاعبو فريقي العين والوحدة الإماراتيين، مستشفى ٥٧٣٥٧ لسرطان الأطفال اليوم الخميس، قبل ساعات من مباراة السوبر الإماراتي والذي يجمع بين الفريقين بالقاهرة يوم السبت المقبل.

وأهدى أعضاء الفريقين، الأطفال بعض الهدايا التذكارية احتفالا بعيد الأضحى المباراك ولإدخال السرور في نفوسهم.

ووصل فريقا الوحدة والعين، طرفي مباراة السوبر إلى القاهرة منذ ساعات قليلة، وسط استقبال حافل من الشركة الراعية وكذلك الجماهير المصرية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الصحفي الذي سيتم الكشف خلالهه عن تقاصل المباراة، سيقام غد الجمعة في أحد الفنادق الخاصة، بحضورالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمعة مبارك الجنبيبي سفير دولة الإمارات في القاهرة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وعبد الله ناصر الجنبيبي رئيس لجنة دوري المحترفين بالإمارات، ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس منظم المباراة.