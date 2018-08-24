عرضت فضائية «سكاي نيوز»، مساء الخميس، دراسة أجرتها منظمة أمريكية غير هادفة للربح، توضح أن المحتوى المروج للتطرف والإرهاب يمثل 4 أضعاف المحتوي المناهض له على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب».

وتناولت الدراسة ما أعلنته شركة «جوجل» العام الماضي، بشأن حذف الفيديوهات المُشجعة على التطرف، من موقع «يوتيوب» وتحويلها إلى فيديوهات تكافح الإرهاب.

وأجريت الدراسة على 650 فيديو مختلف سواء مناهض للتطرف أو يدعمه، وتم استخدام كلمات مفتاحية للبحث عنهم، مثل الدولة الإسلامية باقية، أو كلمة مجاهدين، أو استشهادي.

وأوضحت الدراسة أن هناك 36 فيديو، بما يمثل 5% من عينة الدراسة يحتوي على دعاية مصدرها تنظيمات إرهابية، مثل تنظيم «داعش»، بهدف تمجيد التطرف، وعرضت نصفها مشاهد دموية صريحة، بينما أثبتت الدراسة أن هناك 9 فيديوهات فقط بما يمثل 1% من العينة يناهض الإرهاب والتطرف.

كما ذكرت أن المحتوي الدعائي لهذه الفيديوهات المتطرفة، والتي يدعمها تنظيم «داعش»، تمثل 3% فقط، بينما تدعم تنظيمات إرهابية أخرى 30% من المحتوي الدعائي لمثل نوعية هذه الفيديوهات، مما يمثل خطرًا كبيرًا على العالم؛ نتيجة لتداول معلومات عن كيفية تركيب قنبلة يدوية، أو معلومات من شأنها دعم الإرهاب.