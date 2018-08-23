متحدث «الحج بالسعودية»: مغادرة 55% من الحجاج في منى إلى مكة لأداء طواف الوداع

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة السعودية، الدكتور حاتم القاضي، إن 55% من الحجاج سيغادرون مشعل منى، اليوم، متجهين إلى مكة لأداء طواف الوداع، بينما سيظل 45% من الحجاج في منى لاستكمال باقي مناسك الحج حتى غدًا الجمعة.

وأضاف متحدث «الحج بالسعودية» في تصريحات لفضائية «ten»، مساء الخميس، أن هناك 42 جهة حكومية وخاصة تابعة للسعودية، أشرفت على موسم الحج هذا العام؛ لتيسير المناسك على الحجاج، متابعًا أن هناك حالة من التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، ما أدى إلى التغلب على المصاعب والمعوقات.

وأوضح، أن جميع الجهات المعنية شاركت في تيسير أعمال الحج، وتقديم الخدمات للحجاج، مشيرًا إلى البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة، والتي ساهمت في تقديم العديد من الخدمات المتعلقة باختيار مواقع السكن وعقود التغذية والإعاشة والنقل.

وأشار إلى رفع الدراسة الأولية لمشروع استضافة 5 ملايين حاج إلى الهيئة الملكية، معقبًا: «الدراسات جاهزة ورفعت الدراسة الأولية للهيئة الملكية التي لديها صلاحيات واسعة ستمكنها من أولويات التطوير؛ لاستيعاب هذه الأعداد في العام المقبل».