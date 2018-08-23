الأردن يطلب من واشنطن مواصلة جهود حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

طالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بضرورة مواصلة جهود حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.



جاء ذلك خلال محادثات أجراها الصفدي الأربعاء في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات ومبعوث وزارة الخارجية الجديد لسوريا السفير جيمس جيفري، حسبما ذكرت وكالة أنباء «عمون» الإخبارية الأردنية.



وركزت مباحثات وزير الخارجية في واشنطن على ضرورة سد العجز المالي الذي تواجهه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، حسب المصدر نفسه.



وشدد الصفدي على "ضرورة توفير التمويل اللازم للوكالة لتمكينها من القيام بواجباتها إزاء ما يزيد عن خمسة ملايين لاجئ فلسطيني وفق تكليفها الأممي".



وحذر من "التبعات الخطرة للفشل في سد العجز المالي للوكالة والذي يهدد حق ما يزيد عن خمسمائة ألف طفل لاجئ في التعليم ويحرم ملايين من خدمات الأونروا الحيوية في مجالات الصحة والتعليم".



وشدد الصفدي على أن "حماية الأونروا يمثل حماية لحق اللاجئين في الحياة الكريمة ولحقهم في إيجاد حل عادل لقضيتهم التي تمثل إحدى أهم قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية، خصوصا القرار 194 ومبادرة السلام العربية".



كما استعرض الصفدي وبومبيو والمسؤولون الأمريكيون جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية. وأكد الصفدي أن "لا حل عسكريا للأزمة"، ودعا إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي يقبله السوريون ويضمن وحدة سورية وتماسكها وينهي معاناة الشعب السوري.