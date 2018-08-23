سجلت وزارة الصحة في الجزائر، 41 حالة إصابة مؤكدة من أصل 88 مشتبه فيها بوباء الكوليرا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، الحالات المؤكدة كانت بولايات البليدة ( 50 حالة)، وتيبازة ( 18 حالة)، والجزائر العاصمة (14 حالة)، والبويرة (6 حالات).

وأعلنت وزارة الصحة حالة طوارئ بجميع مشافي مدينة البليدة التي تقع على مسافة 40 كيلومترا جنوبي العاصمة الجزائرية. ودعت جميع الجزائريين لتوخي الحذر لتطويق الوباء.

وقال جمال فورار، مدير الوقاية بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي، أن الوضع تحت السيطرة، وأن الحالات التي تسجيلها تنحصر وسط أفراد عائلات بعينها، مؤكدا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي انتشار الوباء، ولفت إلى أن غالبية المصابين في حالة جيدة، وأن بعضهم غادر المستشفى.