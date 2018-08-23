مدرب الأهلي يكشف أسباب صعوبة مواجهة الحدود

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مواجهة حرس الحدود، المقرر لها غدًا الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف: “شاهدت لقطات مجمعة لفريق حرس الحدود، وأعلم أنه فريق جيد، ويمتلك عناصر مميزة، ولكن يبقى التأكيد على أن كل المباريات صعبة، ولدينا هدف واحد نسعى دائمًا إلى تحقيقه وهو الفوز، وحصد النقاط الثلاث لمواصلة مسيرتنا بنجاح على كافة الأصعدة المحلية والعربية والإفريقية".

وأوضح كارتيرون، أن الفريق يواجه حرس الحدود وسط ظروف بدنية صعبة للغاية، في ظل خوض مباراة كل 3 أيام، مؤكدًا أنه أمر غير طبيعي بالمرة، ليس فقط على الصعيد البدني، ولكن على الصعيد الذهني والنفسي للاعبين".