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عاجل.. الخطوط الجوية الفرنسية تعلن وقف رحلاتها إلى إيران الشهر المقبل

إيفون مدحت
نشر فى : الخميس 23 أغسطس 2018 - 4:54 م | آخر تحديث : الخميس 23 أغسطس 2018 - 4:54 م

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية، مساء اليوم الخميس، أنها ستوقف رحلاتها إلى إيران بدءًا من 18 سبتمبر المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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