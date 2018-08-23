أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية، مساء اليوم الخميس، أنها ستوقف رحلاتها إلى إيران بدءًا من 18 سبتمبر المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.