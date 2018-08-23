إعصار «سيمارون» يصل اليابان والبحث عن 3 مفقودين

فقد ثلاثة أشخاص على الأقل في الوقت الذي وصل فيه إعصار "سيمارون" إلى غرب اليابان، مساء اليوم الخميس، مصحوبًا برياح قوية وأمطار غزيرة، ما تسبب في إعاقة مئات الرحلات الجوية.

ويشار إلى أن الإعصار، هو الأحدث ضمن سلسلة من الكوارث- ذات الصلة بالطقس – التي تعرضت لها البلاد خلال صيف هذا العام.

ووفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، فإن الإعصار، وهو رقم 20 هذا الموسم، وصل إلى اليابسة حول الجزء الجنوبي من محافظة توكوشيما، في حوالي الساعة التاسعة مساء (1200 بتوقيت جرينتش).

وذكرت وكالة الانباء اليابانية "كيودو" أن الاعصار تسبب في إلغاء أكثر من 350 رحلة، بالإضافة إلى الكثير من خدمات القطارات وعبارات نقل الركاب، حيث حذرت هيئة الارصاد الجوية من وقوع انهيارات طينية وهطول أمطار غزيرة ومن أمواج عالية.

وقالت الهيئة إن الإعصار قد يسفر عن موجات يصل ارتفاعها إلى 11 مترا في شيكوكو ومنطقة كينكي.

من ناحية أخرى، تقوم السلطات المحلية في مدينة شيزوكا بوسط البلاد، بالبحث عن ثلاثة مفقودين من طلاب الجامعة، حيث صدر تحذير من ارتفاع الأمواج.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أنه يُخشى من أن تكون الأمواج العالية قد جرفت المفقودين الثلاثة بعد أن كانوا في المنطقة مساء الأربعاء.