واشنطن: يجب سحب القوات الإيرانية من سوريا قبل أي عملية سياسية

كشف مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، عن أهم ما جاء خلال لقائه بنظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، قائلًا: «حققنا بعض التقدم في الموضوعات التي بحثناها سويًا، لكن ما زال لدينا بعض الخلافات حيال قضايا عدة».

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة تعمل على خروج جميع القوات الإيرانية من سوريا، متابعًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشاطر واشنطن الرغبة في ضرورة خروج طهران من الأراضي السورية.

وواصل: «موسكو طرحت علينا تحديد أماكن القوات الإيرانية داخل سوريا وكان ردنا هو الرفض، وأبلغناها بضرورة سحب كل القوات قبل أي عملية سياسية»، مؤكدًا التزام بلاده بتطبيق العقوبات التي فرضتها ضد طهران في موعدها المقرر، وحرصها على جعل تلك العقوبات أكثر فعالية.