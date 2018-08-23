أمير مكة: نتعامل مع الحجيج بعيدا عن علاقة دولهم بالمملكة

قال أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، إنه يتم التعامل مع الحجيج من مختلف الشعوب بعيدًا عن علاقة دولهم بالمملكة العربية السعودية.



وأضاف أمير مكة، في تصريح لفضائية «العربية»، مساء الأربعاء، أنه لا يتم الأخذ بالعلاقات السياسية بين الدول حين تدبر شؤون الحج، مؤكدًا أن المملكة تتعامل مع كل ضيوف الرحمن بعيدًا عن السياسة.



واستطرد أن المملكة العربية السعودية تتشرف بخدمة كل مسلم يأتي إليها لأداء مناسك الحج أو العمرة، سواء جاء بمفرده أو في جماعات كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة أن يبقى الدين بعيدًا عن السياسة.