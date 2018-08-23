رئيس وزراء أستراليا يواجه اختبارا بشأن قيادته للحزب للمرة الثانية خلال أسبوع

يواجه رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول اختبارا للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع لقيادته لحزبه (الحزب الليبرالي)، اليوم الخميس، مع دعوة وزير الشؤون الداخلية السابق بيتر داتون لإجراء تصويت.



وقال داتون لصحفيين أمام البرلمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس: "اتصلت في وقت سابق من صباح اليوم برئيس الوزراء لأبلغه بأنه من رأيي أن غالبية أعضاء الحزب لم تعد تدعم قيادته".



وأضاف داتون: "على هذا النحو، طلبت منه عقد اجتماع للحزب الليبرالي وسأنافس فيه لقيادة الحزب الليبرالي البرلماني".



وكان داتون نافس تيرنبول على قيادة الحزب الثلاثاء الماضي، لكنه خسر في تصويت داخلي بالحزب حيث حصل تيرنبول على 48 صوتًا مقابل 35 صوتًا لداتون.



وقدم ما لا يقل عن عشرة وزراء في حكومة تيرنبول استقالتهم بعد أن صوتوا لداتون.



وقبل رئيس الوزراء استقالة ثلاثة، بما في ذلك داتون، لكنه طلب من الآخرين البقاء. واليوم الخميس، رفض وزيران آخران عرض رئيس الوزراء بالبقاء في منصبيهما.



وذكرت وسائل إعلام أسترالية اليوم أن داتون واثق من أن لديه أعدادا كافية من أصوات أعضاء الحزب بما يمكنه من عقد اجتماع داخلي، ضمن مساعيه الرامية لتولي قيادة الحزب.



وفي النظام الأسترالي، يتولى زعيم أكبر حزب منصب رئيس الوزراء.