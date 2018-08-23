أهلي جدة يستبعد السعيد ويضم عبدالشافي لقائمة البطولة العربية

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أعلن نادي أهلي جدة السعودي عن قائمة لاعبيه الأجانب المشاركين في البطولة العربية الموسم الجاري، والتي شهدت تواجد 5 لاعبين من ضمنهم محمد عبد الشافي.

واستبعد الأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني للفريق، لاعب المنتخب الوطني ونجم النادي الأهلي السابق، عبد الله السعيد من القائمة التي ستشارك في البطولة العربية، فيما ضم الظهير الأيسر لمنتخب الفراعنة محمد عبد الشافي.

وجاءت اسماء لاعبو أهلي جدة الأجانب الذين يشاركون في بطولة الأندية العربية كالتالي : محمد عبد الشافي، والسوري عمر السومة، والإسباني أليكسس رواناو، والتشيلي باولو دياز، ودجانيني تافاريس نجم أفريقيا الوسطى.

وتنص لوائح الاتحاد العربي لكرة القدم على ضم قائمة أي فريق مشارك بالبطولة العربية لخمسة لاعبين أجانب فقط بأحد أقصى، وهو ما استحال ضم لاعب خط الوسط الهجومي عبد الله السعيد للقائمة وسط هذا الزخم من الأجانب في الراقي السعودي.

يُذكر أن نادي أهلي جدة سيفتتح مشواره بالبطولة العربية بمواجهة المحرق البحريني يوم 25 أغسطس الجاري، في ذهاب الدور الـ 32 من البطولة العربية.