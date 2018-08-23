ننشر أسماء مصابي حادث «أتوبيس رحلات نويبع»

شهدت منطقة الصاعدة على الطريق الدولي "نويبع-دهب" بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حادث انقلاب أتوبيس رحلات، أسفر عن مصرع طالب وإصابة 30 آخرين.

وكان اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، اليوم، تلقى إخطارا من العميد مدحت السقا مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد انقلاب حافلة سياحية "غربية رقم 58"، بمنطقة الصاعدة على بعد 10 كيلومترات من مدينة نويبع، يستقله طلاب من كلية سياسة واقتصاد جامعة 6 أكتوبر، وكانوا متجهين لقضاء الإجازة في مدينة طابا.

وأسفر الحادث عن إصابة: "أحمد سمير أحمد 27 سنة من فيصل بالجيزة، وأحمد طارق عوض 25 سنة من باب الشعرية بالقاهرة، محمد علي هلال 29 سنة من الشرقية، وأحمد محمد أحمد 35 سنة من مصر الجديدة، وعبد الله يوسف عثمان 55 سنة من شبرا الخيمة، محمد جمال سليمان من المرج، فتحية فؤاد عبد الخالق 55 سنة من شبرا الخيمة، شريف حلمي موسى 23 سنة من الزاوية، آية عمر إسماعيل 23 سنة من الشرقية، محمد عبد الحميد أحمد 21 سنة من الشرقية، أحمد عبد السلام عبد السلام 22 سنة من الشرقية، محمود جمال سليمان 24 سنة القاهرة، أحمد عمر إسماعيل 19 سنة من الشرقية، يوسف عبد الله يوسف 18 سنة من شبرا الخيمة، ومعتز صلاح الدين السيد 23 سنة من الجيزة، لينا بياترس 37 سنة من أمريكا الجنوبية، محمود محمد أحمد 25 سنة من الجيزة، ولاء رجب عبد القادر 29 سنة من الجيزة، نورا مجدي أنور 23 سنة من القاهرة، محمد أحمد 24 سنة من أسوان، شريف إبراهيم 23 سنة من الهرم، سوسن أشرف فاروق 24 سنة من القاهرة، محمود أشرف فاروق 16 سنة من القاهرة، إسراء أنور إبراهيم 23 سنة من منيا القمح، سعد السيد خليفة 46 سنة من كفر الشيخ، يوسف أحمد عبد المقصود 17 سنة من القيوبية، شاهندا سمير إبراهيم 22 سنة من الملك الصالح، سمير الطوخي عواد 60 سنة من 6 أكتوبر، آية سمير الطوخي عواد 22 سنة، محمود مجدي جميل 32 سنة القاهرة".

بالإضافة إلى مصرع أحمد سمير الطوخي عواد، 23 سنة.