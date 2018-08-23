المرصد السوري: مقتل 3 عناصر من «داعش» في قصف للتحالف الدولي بدير الزور

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له، مقتل 3 عناصر من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، في قصف لطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، على آخر جيب يسيطر عليه التنظيم في ريف دير الزور الشرقي.

ورجح المرصد، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع قتلى التنظيم لوجود إصابات بينهم في حالات حرجة جراء غارات التحالف التي قال إنها استهدفت بلدت البغوز على الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وأوضح المرصد، أن ذلك يأتي وسط تحضيرات تجريها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن لشن علميات لإخراج التنظيم من المنطقة.

وفي ريف حلب، أفاد المرصد بمقتل 3 أطفال على الأقل جراء انفجار قذيفة في بلدة العيس في القسم الخاضع لسيطرة المعارضة بريف حلب الجنوبي.

وأضاف أن القوات السورية تواصل قصفها لمواقع المعارضة بمحافظة إدلب، مشيرا إلى استقدام النظام تعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس في محافظات إدلب وحماة واللاذقية، وسط توقعات بعمليات عسكرية قريبة للقوات السورية في المنطقة.