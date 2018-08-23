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﻿وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا

دينا النجار
نشر فى : الخميس 23 أغسطس 2018 - 5:29 م | آخر تحديث : الخميس 23 أغسطس 2018 - 5:29 م

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس، أن وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، بحث مع نظيره الأمريكي هاتفيًا تطور الأوضاع في سوريا.


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