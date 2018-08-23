﻿وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس، أن وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، بحث مع نظيره الأمريكي هاتفيًا تطور الأوضاع في سوريا.