اليابان تستعد لإعصار قوي وسط تحذير من انهيارات طينية

يتجه إعصار «سيمارون» القوي نحو غرب اليابان، اليوم الخميس، في وقت حثت فيه هيئة الأرصاد الجوية في البلاد السكان على الاستعداد لمواجهة أمطار غزيرة ورياح قوية.



ومن المتوقع أن يصل الإعصار، وهو رقم 20 هذا الموسم، إلى اليابسة في جزيرة شيكوكو في الجنوب الغربي للبلاد مساء اليوم، وسط تحذير من هيئة الأرصاد بإمكانية حدوث انهيارات طينية وزيادة منسوب مياه الأنهار.



وقالت الهيئة إن الإعصار قد يسفر عن موجات مد يصل ارتفاعها إلى 11 مترا في شيكوكو ومنطقة كينكي.



وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية وبعض خدمات القطارات ورحلات عبارات الركاب في وقت مبكر من صباح اليوم.



وحتى الساعة الثامنة صباحا (2300 من مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش)، كان الإعصار في جنوب اليابان، متجها شمالا إلى الشمال الغربي بسرعة 35 كيلومترا في الساعة، ومصحوبا برياح قصوى تصل إلى 162 كيلومترا في الساعة وعواصف بسرعة 216 كيلومترا في الساعة، وفقا للهيئة.



وقالت الهيئة إنه يتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 800 ملليمتر في شيكوكو وما يصل إلى 600 ملليمتر في منطقة كينكي ومقاطعة "ميي" بحلول صباح غد الجمعة.



وخلال هذا الصيف، عانت اليابان من أعنف الكوارث المرتبطة بالطقس منذ أكثر من ثلاثة عقود. ففي أوائل يوليو، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية هائلة في الغرب، مما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصًا وتدمير منازل وطرق. وكانت مقاطعات إيمى وأوكاياما وهيروشيما الأكثر تضررا.



كما اجتاحت موجة حر شديدة البلاد بعد ذلك مباشرة وخلفت أكثر من 130 قتيلا بسبب ضربات الشمس حيث تخطت الحرارة الـ40 درجة مئوية في بعض المناطق.