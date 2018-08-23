الهلال السعودي يتعاقد مع الفرنسي جوميز

أعلن سامي الجابر ،رئيس نادي الهلال السعودي لكرة القدم ،عن التعاقد مع الفرنسي بافيتيمبي جوميز، قادماً من فريق جالطة سراي التركي.

وأكد الجابر أن المستشار تركي آل الشيخ لعب دورا رئيسيا في انتقال جوميز للهلال قبل دخوله للمستشفى، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إلى ما قبل دخوله المستشفى، كان يتابع ويدعم لحظة بلحظة وتكلم شخصياً مع الوكيل حتى حسمت الصفقة وأصبح جوميز هلاليا".

وتابع: "الامتنان والشكر والتقدير باسمي وباسم جميع الهلاليين للمستشار تركي آل الشيخ تسبقها الدعوات للمولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويلبسه ثياب الصحة والعافية".

وكان آل الشيخ دخل المستشفى في وقت سابق اليوم بسبب تعرضه لوعكة صحية.

ولم يكشف الجابر أي تفاصيل عن قيمة الصفقة أو مدة العقد في انتظار التفاصيل خلال الساعات القليلة القادمة.1