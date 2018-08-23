جودين: لاعبو اوروجواي يؤيدون تدخل الفيفا

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قال دييجو جودين قائد اوروجواي إن لاعبي المنتخب الوطني يؤيدون تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) محليا وإن مراجعة العقود التي وقعها الاتحاد الوطني ”ضرورية ولا غنى عنها.

وأعلن الفيفا يوم الثلاثاء أنه سيتولى إدارة اتحاد اوروجواي والتأكد من إقامة انتخابات حرة ونزيهة لمنصب الرئيس بحلول فبراير المقبل.

وقال المدافع جودين قائد اوروجواي في كأس العالم في روسيا إن لاعبي المنتخب الوطني ”يؤيدون بشدة“ القرار وإنه من الضروري ”جلب مبادئ الشفافية والديمقراطية والتعدد إلى اتحاد اوروجواي لكرة القدم.

وكتب مدافع اتليتيكو مدريد في حسابه في تويتر ”حان الوقت لكرة القدم في اوروجواي لكي تدار بإرادة كل المشاركين وليس بالضغط الخارجي من أجل مصالح طرف ثالث".

واستقال فيلمار فالديز رئيس اتحاد اوروجواي من منصبه بشكل مفاجئ في يوليو تموز وتأجلت الانتخابات لتحديد خليفته وسط تساؤلات حول شرعية باقي المرشحين.

وتسبب غياب قيادة لاتحاد اوروجواي في عدم توقيع المدرب اوسكار تاباريز الموجود منذ فترة طويلة على عقد جديد وتولى منصبه بشكل مؤقت فابيان كويتو مدرب منتخب تحت 20 عاما.

وسيتولى كويتو قيادة المنتخب الوطني في مباراة ودية الشهر المقبل ضد المكسيك في الولايات المتحدة.