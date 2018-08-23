النني يحتل المركز الـ 16 بقائمة أسرع لاعبي أرسنال

حل محمد النني، لاعب المنتخب الوطني وأرسنال الإنجليزي في المركز الـ16 بقائمة أسرع لاعبي الجانرز والتي ضمت 17 لاعب فقط، وذلك برصيد 8.76 نقطة، حيث تفوق عليه 15 لاعب آخر.

ونشر بيير إيميريك أوباميانج، لاعب نادي أرسنال صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تكشف عن قائمة أسرع لاعبي فريقه، والتي جاء على رأسها اللاعب الجابوني، إلا أنه لم يكن يعلم بأن هذا يعد تسريب لبعض المعلومات الفنية لدى جهاز الجانرز.

وتفوق النني على الأوروجواياني لوكاس توريرا، فيما تفوق على لاعب خط وسط الفراعنة كلاً من أوباميانج، وهيكتور بيليرين، وسوكراتيس، وأليكس أيوبي، وشكودران موستافي، وروب هولدينج، وداني ويلباك، ومسعود أوزيل، ولاكازيت، وآرون رامسي، وهنيريك ميخيتاريان، وليشتستاينر، وناتشو مونريال، وجرانيت تشاكا، وماتيو جيندوزي.

ولم يشارك محمد النني في أي مباراة رسمية مع فريقه أرسنال حتى الآن، حيث فضل المدرب الإسباني يوناي إيمري الاعتماد على اللاعب الفرنسي الشاب ماتيو جيندوزي وجرانيت تشاكا في مباراة الجانرز أمام مانشستر سيتي وتشيلسي في الجولتين الأولى والثانية من الدوري الإنجليزي.