إجلاء آلاف السكان في ألمانيا لتفكيك قنبلة من الحرب العالمية

اضطر آلاف من سكان مدينة هامبورج بشمال ألمانيا لترك منازلهم ومكاتبهم الأربعاء أثناء قيام خبراء المفرقعات بالعمل على إبطال مفعول قنبلة تزن نحو 500 كيلوجرام تعود للحرب العالمية الثانية واكتشفت خلال أعمال بناء.



وقالت الشرطة إن السلطات توقعت بدء عملية إبطال مفعول القنبلة الساعة 0700 مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش) لكنها اضطرت لتأجيل الموعد ساعتين. وكان من بين الأسباب أن بعض الأشخاص لم يغادروا منطقة الخطر.



واضطر الأشخاص الذين يقيمون داخل دائرة نصف قطرها 300 متر من موقع الاكتشاف إلى مغادرة المنطقة. وقال مسؤولو الإطفاء إن عملية الإخلاء شملت حوالي 7200 شخص.



كما كان لا بد من إغلاق مركز تسوق ودار رعاية. ومما زاد الأمور تعقيدا، أن الإغلاق جاء في وقت بدأت فيه ساعة الذروة المسائية ، مما تسبب في ارتباك حركة المرور. كما تأثرت المواصلات العامة.