حفني وفتحي ينتظمان بمران الزمالك وراحة للونش

شارك الثنائي مصطفى فتحي وأيمن حفني في المران الجماعي لفريق الكرة بنادي الزمالك مساء اليوم، وذلك ضمن إستعدادات الأبيض لمواجهة نجوم إف سي يوم الأثنين المقبل ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان حفني وفتحي يعانيان من إجهاد في العضلة الخلفية، غابا على أثرها عن مباريات الزمالك الماضية، وقد ظهر الثنائي بصورة طيبة وذلك بعد نهاية البرنامج التأهيلي لهما في الفترة الأخيرة.

فيما حصل محمود حمدي “الونش” مدافع الفريق على إذن من الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، بالحصول على راحة من المران وذلك بسبب ارتباطه بحفل زفاف شقيقه المقرر له اليوم .

ومن ناحية أخرى فقد أدى محمد عبدالسلام مدافع الفريق جلسات علاجية تحت إشراف عمرو مطرواي أخصائي التأهيل لتجهيزه حيث يعاني من شد في العضلة الخلفية .

وحرص كريستيان جروس على الحديث مع الثنائي طارق حامد ومحمود عبدالعزيز “زيزو” ثنائي الوسط بشكل سريع على هامش المران اليوم ومنحهم بعض التعليمات الخاصة لتنفيذها الفترة القادمة.