أمير مكة: بدء التحضير لموسم الحج المقبل بعد أسبوع من انتهاء الجاري

• «الفيصل»: المملكة لا تفرض على الدول الفئة العمرية لحجاجها



وقال أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، إن اللجنة ستبدأ في التحضير لموسم الحج المقبل، بعد أسبوع من انتهاء الموسم الجاري، مؤكدا حرص المملكة على توفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن وتيسير أدائهم مناسك الحج، متابعًا أن هناك مشروعًا كبيرًا لتطوير حركة السير في المشاعر المقدسة.

وأشاد أمير مكة، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لموسم الحج، اليوم الخميس، بدور الإعلام في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، قائلا: «إن الإعلام لعب دورًا كبيرًا في تطوير خدمات الحج»، منوهًا إلى سعي المملكة لاستقبال نحو 5 ملايين حاج بحلول عام 2030.

وأضاف الأمير، أنه تم تزويد حجاج بيت الله الحرام بسوار إلكتروني لتسهيل تحركاتهم، مؤكدًا أن المملكة لا تفرض على الدول الفئة العمرية لحجاجها.

وأشار إلى التيسيرات التي سعت إلى توفيرها المملكة لراحة الحجيج بالتعاون مع بلادهم، قائلًا إنه يتم التنسيق حاليًا مع مزيد من الدول لتطبيق مشروع تسهيل دخول الحجاج إلى مكة.

وأشاد بالإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن بالتعاون مع الدول الأخرى، لتيسير دخول الحجاج إلى المملكة لأداء مناسك الحج، لافتًا إلى إتمام إجراءات دخول الحجيج في مطارات بلادهم في وقت قصير للغاية مقارنة بما كانت تستغرقه في الأعوام السابقة.