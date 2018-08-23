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إصابة شرطي في هجوم مسلح وسط موسكو


نشر فى : الخميس 23 أغسطس 2018 - 9:39 م | آخر تحديث : الخميس 23 أغسطس 2018 - 9:39 م

أقدم شخص مجهول الهوية على مهاجمة اثنين من رجال الشرطة المختصين بحراسة المقرات الدبلوماسية وسط العاصمة الروسية موسكو، ما أسفر عن إصابة أحدهما في رجله.

وأوضح المكتب الصحفي للوزارة لوكالة "سبوتنيك"، أن مجهول أقدم على إطلاق النار من سلاح غير معروف على اثنين من رجال الشرطة من فوج حماية الممثليات الدبلوماسية في شارع سيفتسيف فراجيك "منزل 43"؛ ما أسفر عن إصابة أحدهما"،بحسب وكالة سبوتنيك.

وأشار إلى أن الشرطي "أصيب في قدمه ولا شيء يهدد حياته".

وأوضحت الوزارة أن رجال الشرطة ردوا بإطلاق النار ما أسفر عن إصابة المهاجم.

تجدر الإشارة إلى أن الحادث وقع على بعد 500 متر من سفارة الفلبين.


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