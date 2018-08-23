دعا زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أنصاره للثبات، في أول خطاب منسوب له منذ نحو عام، في تسجيل صوتي جديد تداولته مواقع إعلامية خاصة بالتنظيم المتطرف.



وقال البغدادي، في التسجيل الذي نشر على صفحة مؤسسة الفرقان الإعلامية، أمس الأربعاء، "فاعلموا يا أهل السنة في الشام، أنه لا خيار لكم إن أردتم العيش أعزة كرماء، إلا بالرجوع إلى دينكم وجهاد عدوكم".



وأضاف في تسجيل مدته 55 دقيقة "فإن العبرة ليست بحمل السلاح وحدة، وإنما بتحقيق التوحيد.. وعدم القبول بغير حاكمية الشريعة، والموت في سبيل تحقيق ذلك".



وهاجم البغدادي في رسالته الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لدعمهم محاربة الدولة الإسلامية.



وطمأن أنصاره في كل مكان في الإعلام، أو في الميدان، أن تنظيم الدولة على ما يرام، مضيفًا لأتباعه أن لا يقلقوا بشأن خسارة المدن التي يسيطرون عليها في سوريا والعراق.



وفي الرسالة، يتحدث البغدادي عن الأحداث التي شهدتها المنطقة هذا الشهر.



يذكر أن آخر خطاب للبغدادي صدر في سبتمبر 2017.