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«الوزراء»: لم نتلق أي شكاوى من عدم توافر السلع الغذائية أو المواد البترولية

إيفون مدحت
نشر فى : الخميس 23 أغسطس 2018 - 4:43 م | آخر تحديث : الخميس 23 أغسطس 2018 - 4:43 م

أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أية شكاوى من عدم توافر السلع الغذائية أو المواد البترولية حتى الآن، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.


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