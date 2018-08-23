كشف مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، عن مجريات مباحثاته مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، التي عقدها بمقر الأمم المتحدة في جنيف، حول تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إنه لم يتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن تدخلها في الانتخابات الأمريكية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع التدخل في الانتخابات الرئاسية، وستتخذ في هذا الإطار كل الإجراءات التي تناسبها.

وحول تعديل اتفاقية الحد من انتشار الاسلحة النووي، ذكر أنه من المبكر حاليًا مناقشة تعديل اتفاقية الحد من التسلح النووي مع الجانب الروسي.

وفي سياق متصل، أكد أن روسيا لم تطلب خلال الاجتماع رفع أي عقوبات أمريكية مفروضة على إيران، بل شاطرتها الرغبة في ضرورة سحب القوات الإيرانية من سوريا.