أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، على صعوبة مباراة حرس الحدود، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة، على ستاد المكس بالإسكندرية، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف: "مباريات الأسبوع الرابع من منافسات الدوري ستشهد قوة كبيرة بين جميع الأندية وبالنسبة لنا، سنكون على موعد مع مباراة صعبة أمام منافس جدير بالاحترام يمتلك عناصر متميزة".

وأوضح أن الجهاز الفني، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، نقل إلى الاعبين أمرًا مهمًا يتمثل في ضرورة وأهمية السعي لحسم مباراة حرس الحدود، لتجنب تكرار سيناريو مباراة وادي دجلة، التي كان بإمكاننا حسمها مبكرًا من الشوط الأول، لولا إهدار العديد من الفرص، الأمر الذي بسببه تأخّر الفوز وحسم اللقاء حتى الدقيقة الـ80 من زمن المباراة.

وأشار يوسف، إلى أن الجهاز الفني مستمر في سياسة الاعتماد على كل العناصر المتواجدة بالفريق، في إطار سياسة التدوير التي ينتهجها وفقًا لظروف كل منافس في كل مباراة.

وأضاف يوسف، إلى أن الفريق يتطلع لتحقيق الفوز غدًا، وإضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيده في مسابقة الدوري.