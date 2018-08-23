لاعبو الدوري الإسباني يهددون بالإضراب اعتراضا على إقامة مباريات الليجا في أمريكا

أكد لاعبو بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" مرة أخرى رفضهم لخوض بعض مباريات المسابقة في الولايات المتحدة الأمريكية وهددوا بالدخول في إضراب إذا أصرت رابطة الأندية الإسبانية على موقفها الداعم لهذه الفكرة.

وقال دافيد اجانزو، رئيس نقابة اللاعبين الإسبان بعد اجتماعه أمس الأربعاء مع بعض من قائدي الأندية الإسبانية من بينهم لاعبون دوليون مثل سيرخيو راموس وسيرخيو بوسكيتس وكوكي وخواكين وبرونو سوريانو واسير اياراميندي: "لا يمكننا الموافقة على هذه القرارات أحادية الجانب".

وأضاف: "نرى أن تجاهل رابطة الأندية الإسبانية التشاور مع اللاعبين في قرارات تؤثر عليهم بشكل مباشر هو قلة احترام".

وشدد اجانزو على أن قائدي الأندية الإسبانية رفضوا بالإجماع خوض بعض مباريات الليجا في أمريكا.

وردا على سؤال عن إمكانية دخول اللاعبين في إضراب بسبب هذه القضية، أجاب اجانزو قائلا: "سنحاول ألا نصل إلى هذا الحد ولكننا جاهزون للوصول حتى النهاية إذا كان هذا ضروريا".

وتتطلع نقابة اللاعبين الإسبان إلى الاجتماع خلال الأسابيع القادمة مع مسؤولي رابطة الأندية الإسبانية لمناقشة هذا الموضوع والوصول إلى نقاط اتفاق مشتركة بين الطرفين، وهو أمر لا يبدو سهل المنال.

وتابع اجانزو قائلا: "أرغب في أن ألبس خافيير تيباس (رئيس رابطة الأندية الإسبانية) زي اللاعبين لكي يتمكن من رؤية كرة القدم من زاوية مختلفة، ولكي ينتبه إلى أن الأعمال التجارية والأموال ليست كل شيء".

ورغم الرفض الجماعي للاعبين الإسبان لفكرة لعب بعض مباريات "الليجا" في الولايات المتحدة الأمريكية، أكد اجانزو أن آراء الأندية حول هذا الموضوع متباينة.

واختتم قائلا: "اللاعبون ليسوا للبيع، نحن نفكر في الجماهير وفي الصحة وأشياء كثيرة أخرى".