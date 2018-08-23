الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 37

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، وفاة 3 حالات بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 37.



وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، أن المتوفين هم الحاجة ثناء عبد الواحد حسن سالم، من محافظة البحيرة (60 عاما)، وتتبع حج التضامن، والحاجة صفاء محمد حسين إبراهيم (58 عاما) من محافظة القاهرة، وتتبع حج السياحة، والحاجة صابحة عبد الرزاق حسن علي (60 عاما).



وأكد مجاهد أنهم توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية داخل المشاعر، وتم نقلهم إلى المستشفيات، مشيرًا إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.



ونوهت وزارة الصحة أن الحالة الثانية والثلاثون من الوفيات هي لحاج يدعى عاطف أحمد عبد الله (54 عاما)، من محافظة القاهرة، ويتبع خدمة حجيج السياحة، وليس الحاج عاطف أحمد إبراهيم عبد الله، من محافظة سوهاج، والذي يتبع حج التضامن.