أعلن أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، عن انخفاض عدد الحجاج المخالفين هذا العام، قائلًا إن موسم الحج الجاري شهد تراجعًا كبيرًا في عدد الحجيج المخالفين.

وأشار أمير مكة، في تصريح لفضائية «العربية»، مساء الأربعاء، إلى عدم تجاوز عدد الحجاج المخالفين هذا العام، 100 ألف حاج، واصفًا ذلك بأنه نجاحًا كبيرًا، مقارنة بالأعداد في الاعوام السابقة التي كانت تصل نسبتهم إلى نصف أعداد الحجاج.

وأوضح أنه قبل 5 سنوات، كان عدد المخالفين يصل إلى نصف إجمالي عدد الحجاج، متابعًا: «كان هناك مليون و400 حاج، ومليون و400 مخالف».

وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدول، لتيسير دخول الحجاج إلى السعودية، قائلًا إن إجراءات دخول الحاج إلى المملكة لم تستغرق أكثر من ساعة، بعدما أصبح الكثير منها تُنهى في بلد الحاج نفسه.

وتابع: «فيما قبل كان الحاج يستغرق عدة ساعات لإنهاء الإجراءات في المطار، بينما الآن تمكن الحجاج من دخول المملكة في أقل من ساعة».