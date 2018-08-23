أقرت الولايات المتحدة، اليوم الخميس جولة جديدة من الرسوم الجمركية على منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار، حسبما أكدت السلطات التجارية.



وتشمل الرسوم البالغة 25% سلعا صينية تتراوح من أنابيب للصرف إلى منتجات زراعية وعربات للسكك الحديدية.



وردت الصين بالمثل حيث فرضت رسوما على واردات أمريكية بقيمة 16 مليار دولار، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، وذلك في ظل انخراط البلدين في حرب تجارية متصاعدة.



وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) بأن رسوما صينية بنسبة 25% دخلت حيز التنفيذ في نفس الوقت الذي أقرت فيه الولايات المتحدة رسوما على الكمية نفسها من الواردات الصينية.



وقالت الصين إنها سترفع شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الأمريكية.



ودخلت المجموعة الأولى من الرسوم الأمريكية على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار حيز التنفيذ الشهر الماضي، وقامت بكين بفرض رسوم على نفس الكمية من السلع الأمريكية.