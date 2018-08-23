الادعاء العام الفرنسي يحقق مع دار نشر لها علاقة بوزيرة الثقافة

قال مصدر قضائي، إن الادعاء العام في باريس فتح تحقيقًا أوليًا، اليوم الخميس، في مزاعم بشأن انتهاك القوانين الخاصة بالمباني ضد دار نشر «أكت سود» التي كانت تديرها وزيرة الثقافة، فرانسواز نيسين لفترة طويلة.

وزعمت صحيفة «لو كنار انشيان» الساخرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن «أكت سود» قامت بتثبيت طوابق متوسطة في مكاتبها في باريس، وهو مبنى تاريخي محمي، دون إذن وعلى ما يبدو دون دفع الضرائب ذات الصلة.

وقالت الوزيرة، إن دار النشر تقوم بطبيعة الحال بتنظيم الأعمال المتعلقة بالمبنى.

وتعد «نيسين»، التي تولت إدارة دار النشر المعروفة، إلى أن عينت وزيرة في العام الماضي، واحدة من أفضل الشخصيات التي اختارها الرئيس إيمانويل ماكرون من خارج المعترك السياسي.