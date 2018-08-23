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20 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة الإسماعيلي

عمرو فهمي
نشر فى : الخميس 23 أغسطس 2018 - 8:26 م | آخر تحديث : الخميس 23 أغسطس 2018 - 8:26 م

اختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة ، 20 لاعبا في قائمة الفريق استعدادا لمباراة الاسماعيلي التي ستقام في السادسة والربع مساء غدا الجمعة بإستاد الاسماعيلية ، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري .

وضمت قائمة المقاصة كلا من :

أحمد عادل – محمود حمدي في حراسة المرمي ،أحمد عبد العزيز مودي ، شريف حازم ، محمد دبش ، أسامة جلال ، محمود وحيد ، عصام صبحي ، أحمد محسن ، عاصم سعيد ، هاني سعيد ، صلاح ريكو ، محمد تونى ، وليد عادل ، نصر رمضان ، باولن فوافي ، محمد رمضان ، رجب عمران ، صلاح عاشور ، عمر بسام ويغيب عن قائمة الفريق كلا من ايريك تراوري وجون انطوي للايقاف بسبب الطرد في مباراتي المقاولون والزمالك، بينما عاد لقائمة الفريق محمد دبش، وعاصم سعيد العائد من الاصابة، و

غادر فريق المقاصة القاهرة مساء اليوم الخميس مت وجها لمدينة الاسماعيلية ، للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق لحين موعد المباراة.


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