«القومي للبحوث»: بروتوكول تعاون مع المركز الدولي للأسماك بماليزيا لتعزيز الجوانب البحثية

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، تقريرا مقدما من الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث، حول أنشطة المركز خلال شهر أغسطس الجاري.

وأشار التقرير، الصادر اليوم الخميس، إلى توقيع بروتوكول للتعاون بين المركز القومى للبحوث والمركز الدولي للأسماك بماليزيا؛ بهدف تعزيز الجوانب البحثية والتدريبية في مجال صحة الكائنات المائية، مع التركيز بشكل خاص على صحة أسماك البلطي؛ ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتغطية حاجة المجتمع من هذا البروتين الحيوى الهام بسعر رخيص وجودة عالية.

وينص البروتوكول على التعاون بين المركز القومي للبحوث والمركز الدولي للأسماك من خلال تبادل العلماء والتكنولوجيا، والمنشورات العلمية والمعلومات الحديثة، فضلا عن تنفيذ مشاريع بحثية تعاونية بين الجانبين على أن يتولى المركز القومي للبحوث اختبار وفحص عينات الأسماك للمركز الدولي للأسماك.

وقع البروتوكول عن المركز القومى للبحوث الدكتور أشرف شعلان، وعن المركز الدولي للأسماك الدكتورة جاريث جونستون رئيس المركز.

وحضر توقيع مراسم البروتوكول الدكتورة هاريسون كريزا المدير الإقليمي بالمركز الدولي للأسماك والمشرف على قطاع الأسماك في مصر وإفريقيا، والدكتورة منى سعيد رئيس شعبة البحوث البيطرية، والدكتور حسام حسن رئيس قسم بحوث الأحياء المائية بالمركز القومي للبحوث.

وفي إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة في خدمة المجتمع في كافة المجالات، قام وفد من الأطباء من مختلف التخصصات بشعبة الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم بالمركز، برئاسة الدكتورة منى عبد الرازق، بتنظيم القافلة الطبية الثانية إلى مركز سنورس بمحافظة الفيوم؛ بهدف نشر مزيد من التوعية بالأمراض الوراثية واستشارات ما قبل الزواج ومتابعة الأجنة خلال فترة الحمل وطرق التشخيص والوقاية والعلاج لهذه الأمراض، حيث تم الرد على جميع الاستفسارات والاستشارات الوراثية المختلفة الواردة من قبل الأهالي والذي حضر عدد كبير منهم فعاليات القافلة الطبية.