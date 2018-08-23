قال الفنان محسن رزق، مخرج العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب": "إن العرض استغرق أكثر من 10 شهور بروفات؛ بهدف تقديم عرض للأسرة المصرية نستطيع من خلاله توجيه رسالتنا الفنية بشكل سهل وسلس ولا يخدش الحياء".

ووجه "رزق"، الشكر لجمهور العرض على الحضور المشرف، مؤكدا أنهم خير سفراء لكل من لم يشاهد العرض.

جاء ذلك عقب انتهاء أول ليلة عرض للمسرحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، أمس الأربعاء، على مسرح البالون، الذي شهد تفاعلا كبيرا بين الجمهور وفناني العرض؛ ما كان له أثرا إيجابيا في نفوس الفنانين، وتجلى ذلك واضحا خلال تقديمهم التحية للجمهور.

وردت إحدى السيدات من الجمهور على مخرج العرض، قائلة: "جعلتونا نشعر أن هناك مسرح مبهر محترم يقدم على مسارح مصر، عرض حقق المعادلة الصعبة، جمهور وفن ذو رسالة وإبهار للعين وغناء وموسيقى".

"أليس في بلاد العجائب"، يقدمه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، من إنتاج فرقة تحت 18، برئاسة الفنان وليد طه، بطولة الفنانين: "مروة عبد المنعم، ضياء شفيق، هاني عبد المعتمد، حسن الشريف، بسمة ماهر، هبة محمد، نور الشرقاوي، محمد عمر، كريم عبد الشافي، أحمد حمودة، أحمد شومان، أحمد عبد المعبود، عبد الحميد جبر، مصطفى محمد، ليلى عبد الحميد، عمر إيهاب، حمادة محمود، محمد فايز ومحمود صلاح، نور شادي سرور، حور الشاذلي".

العرض من أشعار عادل سلامة، وألحان جون خليل، وموسيقى مارك إسكندر، واستعراضات ضياء شفيق، والديكور لحازم شبل، وأعمال نحت ومناظر منذر مصطفى، وإضاءة أبو بكر الشريف، وملابس نعيمة عجمي، وماسكات الكتور محمد سعد، والمخرج المنفذ إيهاب علوان، وهو من تأليف وإخراج محسن رزق.