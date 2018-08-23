وزير العدل الأمريكي يتعهد باستقلال الوزارة بعد انتقادات ترامب

قال وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، إن وزارة العدل فوق النفوذ السياسي، ردًا على تصريحات الرئيس دونالد ترامب، بأنه عيّن المدعي العام الأمريكي، بسبب "ولائه" كواحد من أنصار ترامب الأوائل.

وأضاف «سيشنز» في بيان من المتحدثة باسم الوزارة «طالما ظللت وزيرًا للعدل، فلن يتأثر سلوك وزارة العدل، بسبب الاعتبارات السياسية. أطالب بتحقيق أعلى أداء للوزارة، وإن لم يتحقق في مكان ما منها، فسوف أتخذ إجراءات ضد ذلك».

وكرر «ترامب» شكواه بشأن تنحي «سيشنز» عن التحقيقات بشأن حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016، في مقابلة أذيعت اليوم الخميس، حول "ما يجري في وزارة العدل".

وقال الوزير صاحب الـ 71 عامًا، في بيان صدر اليوم الخميس، إنه بدأ عمله بالوزارة منذ اليوم الأول بعد أدائه اليمين الدستورية، الأمر الذي أدى إلى «نجاح لا نظير له» في تطبيق الوزارة لأجندة ترامب.