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خطوات تفصل ألكاسير عن الانضمام لدورتموند

الشروق
نشر فى : الخميس 23 أغسطس 2018 - 10:36 م | آخر تحديث : الخميس 23 أغسطس 2018 - 10:36 م

بات باكو ألكاسير، مهاجم برشلونة الإسباني على بعد خطوات من الانضمام لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن إدارتي برشلونة ودورتموند يضعان خلال الساعات الجارية اللمسات الأخيرة على صفقة انتقال المهاجم الإسباني لأسود الفيستيفاليا.

وأشارت التقارير إلى أن صفقة انتقال ألكاسير إلى النادي الألماني كانت مهددة بالفشل بسبب وجود خلافات بين الناديين حول الأمور المالية، إلا أنه تم التغلب عليها في الساعات الأخيرة مما يضع قدم المهاجم ذو الـ24 عامًا على أعتاب البوندسليجا.

وكان ألكاسير قد انتقل لبرشلونة في الصيف قبل الماضي قادمًا من فالنسيا إلا أنه عانى من قلة المشاركة في ظل الزخم الذي يمتلكه البرسا في ناحيته الهجومية، حيث شارك في 50 مباراة فقط أحرز خلالهم 15 هدفاً وصنع 8 آخرين.


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