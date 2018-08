أول تعليق لصحفية محاكمة محامي ترامب «ذات الفستان الأزرق»

انتشرت في اليومين الماضيين مجموعة من الصور والفيديوهات لصحفيين أمريكيين وهم يركضون أمام إحدى المحاكم عقب محاكمة مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هذا السباق بين الصحفيين والمراسلين يرجع سببه إلى منعهم من قبل المحكمة من استخدام هواتفهم النقالة أو الإنترنت في أثناء جلسة التحقيق مع كوهين، ما دفعهم إلى الجري بعد انتهاء جلسة المحاكمة لإيصال الخبر لصحفهم ومحطاتهم التلفزيونية والإذاعية بأسرع وقت ممكن.

The sprint from the Manafort courthouse after the verdict: guilty on 8 felony counts; hung jury on 10 counts. (No phones allowed in courthouse, so news comes via fleet feet.) pic.twitter.com/JDc8QyMBxs

ولكن الاندفاع الحماسي لمراسلة قناة "NBC"، كاسي سيميون الذي رصدته عدسات المصورين، لفت انتباه العالم، وانتشرت صورتها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت تقدير المغردين، متسائلين عن هويتها وميزوها بفستانها الأزرق، فأطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب «سيميون الأنيقة والسريعة».

ما دفع «سيميون» للتغريد على حسابها الشخصي بموقع «تويتر» قائلة: «نعم، أنا الصحفية التي كانت ترتدي الفستان الأزرق».

Yes, it is me, the journalist in the blue dress, running after the #ManafortTrial verdict. Thank you @Jacquelyn_M for the photo! #GoBlueDressGo pic.twitter.com/IkOM7VbWC5