رئيس البرلمان العربي يهنئ السعودية بالنجاح الكبير لموسم الحج

قدم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، التهنئة للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، بمناسبة النجاح الكبير لموسم الحج لهذا العام 1439 هجري.

وثمن السلمي - في بيان اليوم الخميس - عاليا ما تبذله حكومة المملكة العربية السعودية من جهد كبير، وما تقدمه من تسهيلات جليلة لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل سهولة ويسر وأمن وأمان.

كما أكد السلمي أن المتابعة المستمرة والتوجيهات الرشيدة والإشراف المباشر لعاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما يقوم به كافة منسوبي وزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية ورجال الأمن المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن لأداء هذا الواجب العظيم، وما بُذل من جهود كبيرة تمثلت في توفير كافة التسهيلات والخدمات وسبل الراحة والأمان والعناية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، كان لها أكبر الأثر في النجاح الكبير لموسم الحج لهذا العام، والذي شهد له العالم أجمع من تأدية الحجاج للمناسك بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان ، متمتعين بما وفرته لهم المملكة من تسهيلات كبيرة وخدمات نوعية ورعاية شاملة في كافة الجوانب التي يحتاجها الحجيج.

كما ثمن رئيس البرلمان العربي عالياً ما يشهده الحج عامًا بعد عام من تحسين وتطوير في منظومة المشاريع والخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من شتى بقاع الأرض في الجانب الأمني والتنظيمي والصحي والخدمي، وإنجاز مشاريع هامة ساهمت بشكل فاعل ومؤثر في تسهيل وتيسير مناسك الحج.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن نجاح المملكة العربية السعودية في استقبال وتنظيم وإدارة أكبر تجمع بشري لأناس متعددي اللغات والأعراق والأعمار والأجناس في بقعة محددة وزمن محدد، يعكس الرصيد الحضاري والتاريخي غير المسبوق الذي تمتلكه المملكة في إدارة وتنظيم الحشود، ويعكس الصورة المشرقة لقيم الإسلام العظيمة المتمثّلة في الأخوة الإيمانية والرحمة والمساواة والتعاون والإيثار.