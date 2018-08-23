رئيس غانا السابق يعلن رغبته للترشح للرئاسة عام 2020

أعرب رئيس غانا السابق، جون دراماني ماهاما، اليوم الخميس، عن رغبته في الترشح لرئاسة البلاد في الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية، إن ماهاما، 59 عاما، الذي خسر محاولة الفوز بفترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات أمام الرئيس الحالي نانا أكوفو - أدو المنتمي للحزب الوطني الجديد في عام 2016، قال في بيان بثه على محطة سيتي أف أم الإذاعية ومقرها أكرا (السنغال)، إنه سوف يتنافس للحصول على ترشيح الحزب الوطني الديمقراطي، خلال قمة قيادة الحزب في أول ديسمبر.

وأضاف ماهاما: "لقد أخذت بعين الاعتبار موجة الدعم والمكالمات التي لا تنتهي والتشجيع من جانب كبير من كبار زعماء حزبنا والغانيين من مختلف الخلفيات".

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتنافس فيها ماهاما وأدو على رئاسة البلاد.