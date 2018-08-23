اعتقال 800 شخص في إثيوبيا وسط أعمال عنف جديدة

قال مسؤولون اليوم الخميس، إن السلطات الإثيوبية اعتقلت أكثر من 800 شخص متهمين بالتسبب في أعمال عنف جديدة.

وقالت بييسا كوما، المتحدثة باسم منطقة أوروميا المضطربة، إن نحو 500 شخص اعتقلوا خلال الأسبوع الماضي للاشتباه بارتكابهم جرائم قتل والاستيلاء على أراض بشكل غير قانوني وإحراق مزارع البن وإقامة متاريس.

وقال مسؤولون إقليميون إن ما يقرب من 300 شخص احتجزوا في ما يسمى بالمنطقة الجنوبية خلال الأيام القليلة الماضية للتحريض على العنف.

ولم يتضح اليوم، ما الذي أدى إلى وقوع الاشتباكات، ومن قبل كانت الاضطرابات في تلك المناطق مدفوعة بالدعوات إلى الإصلاح السياسي والإدماج العرقي.

وتأتي الاضطرابات الأخيرة في الوقت الذي يواصل فيه الزعيم الجديد لإثيوبيا أبيي أحمد إجراء إصلاحات، وكذلك إطلاق سراح سجناء سياسيين، وإصلاح العلاقات مع إريتريا المجاورة، وتوسيع نطاق الحريات الديمقراطية.